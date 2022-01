Meer vrachtwagens en bestelauto’s verkocht in 2021

De verkoop van het aantal zware en lichte bedrijfswagens zoals vrachtwagens en bestelauto’s is het afgelopen jaar licht gestegen, melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Met name lichte bedrijfswagens waren dankzij investeringen van ondernemers en een aantrekkende economie in trek. Ook elektrische bestelwagens werden vanwege een overheidssubsidie meer geregistreerd.

Het aantal lichte bedrijfswagens steeg het afgelopen jaar naar in totaal 68.443 stuks, een stijging van 13,3 procent ten opzichte van 2020. Van de nieuwe zware bedrijfswagens werden er in 2021 in totaal 12.082 geregistreerd, een stijging van 8,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens de branche hadden de cijfers nog hoger kunnen liggen, maar autofabrikanten produceren al lange tijd minder door onder meer tekorten aan computerchips. Ook speelt de wereldwijde verstoring van de logistiek door de coronapandemie mee.

Er werden vorig jaar wel beduidend minder emissievrije trucks op kenteken gezet. In 2021 werden er in totaal 219 trucks die op batterijen rijden en 45 op waterstof geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er nog in totaal 487. Deze daling komt doordat ondernemers wachten op aankoopsubsidie voor deze trucks, aldus BOVAG.

Elektrische bestelwagens deden het afgelopen jaar juist een stuk beter. Het aantal verkochte bestelauto’s dat elektrisch en op waterstof reed, steeg van 1680 in 2020 naar 3177. Deze sterke toename is volgens de branche te danken aan een subsidie op elektrische bestelwagens waar ondernemers gebruik van konden maken.