Bitcoin zakt weg naar 43.000 dollar

De waarde van de bitcoin is donderdag flink gezakt. De belangrijkste digitale munt was rond 09.30 uur zo’n 43.000 dollar (38.000 euro) waard. Dat is het laagste niveau in maanden. De daling volgde op de publicatie van de notulen van de vorige beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de Amerikaanse rente sneller dan verwacht zou kunnen worden verhoogd. Als de rentes stijgen, nemen beleggers doorgaans minder risico.