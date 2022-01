Duitse industrie krijgt weer meer nieuwe orders binnen

De Duitse industrie heeft in november weer meer nieuwe orders binnengekregen na de tegenslag door een onverwachte grote daling in oktober. Daarmee is er bij de oosterburen weer reden voor wat optimisme over de economie. Het herstel van Duitsland wordt de laatste tijd namelijk bedreigd door aanhoudende problemen in de toeleveringsketens van bedrijven, een hoge inflatie en de nieuwe coronavirusgolf.

De fabrieksorders dikten in november met 3,7 procent aan. Het aantrekken van de vraag was daarmee beduidend sterker dan economen in doorsnee hadden voorzien. In oktober namen de orders volgens een herzien cijfer nog af met 5,8 procent op maandbasis.

Tot de problemen in de toeleveringsketens behoort ook het wereldwijde chiptekort. Daar heeft met name de Duitse auto-industrie veel last van. Zij moesten eerder fabrieken soms zelfs tijdelijk stilleggen omdat er niet genoeg chips waren binnengekomen om de auto’s af te maken. Dit drukt ook de autoverkopen. Ook andere materialen zijn schaars of hebben door problemen met transport een langere levertijd.

Onder meer Volkswagen heeft wel aangegeven te hopen dat de problemen daar dit jaar geleidelijk zullen afnemen. Maar vanuit de auto-industrie klonken ook al meerdere waarschuwingen dat het aanbod in de eerste helft van van 2022 waarschijnlijk krap zal blijven.