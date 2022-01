Fed jaagt beurzen schrik aan met hint op snellere renteverhoging

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag flink lager te openen in navolging van de forse koersverliezen in Azië en op Wall Street. De rentevrees op de markten keerden terug nadat de Federal Reserve in zijn vergadernotulen liet doorschemeren dat de Amerikaanse rente wel eens sneller dan verwacht zou kunnen worden verhoogd.

Bij de laatste beleidsvergadering van de Fed in december werd al bekend dat de Amerikaanse centrale bank de coronasteun versneld zou afbouwen en dat de beleidsbepalers tot wel drie renteverhogingen voorzien dit jaar. Uit de aantekeningen van die vergadering blijkt nu dat de rente al eerder in het jaar zou kunnen worden verhoogd als de inflatie hoog blijft en de economie blijft groeien.

De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren ruim 1,5 procent lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting in het rood openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen donderdag omlaag. In Tokio sloot de Nikkei 2,9 procent lager na een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad. De All Ordinaries in Sydney zakte 2,7 procent.

RELX

Het aandeel RELX zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Citi haalden de informatieleverancier van de kooplijst en verklaarden dat het bedrijf zijn activiteiten op het gebied van tentoonstellingen geheel of gedeeltelijk zou moeten verkopen. Laadpalenfabrikant Alfen kreeg een koopadvies van Bryan Garnier.

Pharming kondigde aan van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief besluit te hebben ontvangen voor een zogeheten Pediatric Investigation Plan (PIP) voor het middel leniolisib van de biotechnoloog. Leniolisib is een remmer die momenteel in ontwikkeling is voor de behandeling van een zeldzame ernstige aandoening aan het immuunsysteem.

Fastned

Snellaadbedrijf Fastned maakte bekend drie aanbestedingen te hebben gewonnen voor de ontwikkeling en exploitatie van drie snellaadstations langs tolwegen in Frankrijk. Onward Medical liet weten negen nieuwe patenten te hebben gekregen in samenwerking met vooraanstaande onderzoeksuniversiteiten. Het bedrijf heeft nu meer dan 310 uitgegeven of aangevraagde patenten voor zijn innovatieve technologie om mensen met een dwarslaesie te helpen.

De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1331 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 77,21 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent goedkoper op 80,15 dollar per vat.