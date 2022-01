Frans leasebedrijf ALD betaalt miljarden voor overname LeasePlan

Onlangs was al bekend dat de bedrijven met elkaar in gesprek waren over een mogelijke fusie. In 2018 had LeasePlan nog het plan om naar de beurs te gaan, maar dat werd afgeblazen doordat de aandelenkoersen vlak daarna flink daalden.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is al in tal van landen actief en is wereldwijd goed voor zo’n 1,8 miljoen auto’s in beheer. Het bedrijf was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN AMRO en Volkswagen, waarna het in 2016 werd overgenomen door een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM.