Getuigen melden schoten op derde dag van protesten in Kazachstan

Op de derde dag van protesten in Kazachstan zijn volgens persbureau Reuters door getuigen schoten gehoord op het grootste plein in de stad Almaty. Daar zouden tientallen militairen donderdagochtend (lokale tijd) opnieuw slaags zijn geraakt met demonstranten. Verder is er in vrijwel het hele land geen internettoegang meer en zouden alle financiële instellingen uit voorzorg zijn gesloten.

Volgens het in Londen gevestigde NetBlocks, een groep die internetverbindingen monitort, was vrijwel heel Kazachstan donderdagochtend vroeg voor de tweede keer in korte tijd offline. In het land zijn hevige protesten die begonnen vanwege een, inmiddels ingetrokken, verdubbeling van de gasprijs. President Kassym-Jomart Tokajev kondigde de noodtoestand af en schakelde de hulp in van een door Rusland geleid militair bondgenootschap (CSTO). Wanneer en met hoeveel militairen dat bondgenootschap te hulp schiet is niet duidelijk.

Demonstranten slaagden er woensdag gedurende enige tijd in het vliegveld van Almaty, de grootste stad van het land, in bezit te nemen. Inmiddels hebben de autoriteiten de macht over het vliegveld weer terug, maar luchtvaartmaatschappijen in de regio hebben uit voorzorg besloten voorlopig niet naar de stad te vliegen. Een woordvoerder van Flydubai meldt dat vluchten donderdag zijn geannuleerd vanwege ‘de situatie ter plaatse’.

Er zijn in Kazachstan de afgelopen dagen honderden arrestaties verricht en door de protesten zijn acht agenten en leden van de nationale garde omgekomen, 317 anderen raakten gewond. Ook onder de demonstranten waren er doden en gewonden, maar het is niet duidelijk hoeveel.