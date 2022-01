Julia en Noah populairste kindernamen van 2021

Julia en Noah zijn de populairste kindernamen van 2021. Vorig jaar kregen 753 meisjes de naam Julia en 945 jongens de naam Noah. Ook in 2020 stond Noah bovenaan. Dat jaar was Emma nog de meest gegeven meisjesnaam.

De meisjesnaam Mila is na Julia het meest populair (696 keer gegeven), aldus de Sociale Verzekeringsbank in het jaarlijkse overzicht. 648 meisjes kregen de naam Emma, die afgelopen jaar naar de derde plek zakte.

Bij de jongens staat Lucas op de tweede plek (734 keer gegeven) in de namenlijst. De derde plaats is voor Sem (653 keer).

In 2021 zijn in Nederland (tot en met november) 177.473 baby’s geboren: 90.943 jongens en 86.530 meisjes. De Sociale Verzekeringsbank kan door de uitbetaling van kinderbijslag zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen.

Volgens Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, staat de populariteit van voornamen in Nederland niet op zichzelf. Hij ziet een internationale trend. "De nummer één bij de jongens is een internationale topnaam, net zoals Lucas, Liam, James en Finn. Bij de meisjes maken Emma, Julia en Sophie al tien jaar de dienst uit. Ook dit zijn internationaal populaire namen, net zoals Mila en de nu snel opkomende Olivia. Vooral Amerika lijkt daarbij het voorbeeld te geven."

Bloothooft noemt het opvallend dat "oudtestamentische - en korte - namen in trek zijn". Voorbeelden hiervan zijn Sem, Levi, Saar en Sara. Een compleet andere namenlijst hoeft Nederland niet snel te verwachten. "Veranderingen in populariteit gaan langzaam maar gestaag", aldus de naamkundige. "Pas na zo'n 25 jaar, een generatie, zien we weer een nieuwe toplijst."

De top 10 populairste namen van 2021 ziet er als volgt uit:

Jongens: 1. Noah, 2. Lucas, 3. Sem, 4. Daan, 5. Levi 6. Liam, 7. James, 8. Finn, 9. Luca, 10. Milan.

Meisjes: 1. Julia, 2. Mila, 3. Emma, 4. Nora, 5. Olivia, 6. Sophie, 7. Tess, 8. Milou, 9. Zoë, 10. Yara.