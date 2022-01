Verenigde Staten herdenken bestorming van Capitool

De Verenigde Staten staan donderdag stil bij de bestorming van het Capitool, precies een jaar nadat aanhangers van de toenmalige president Donald Trump het gebouw in Washington binnenvielen. President Joe Biden zal een toespraak houden en in het Huis van Afgevaardigden vindt een herdenkingsprogramma plaats.

Naast Biden houdt ook vicepresident Kamala Harris een toespraak in het Capitool. Later tijdens de speciale sessie van het Huis zullen politici hun herinneringen aan de bestorming delen en verder komen er historici aan het woord. Aan het begin van het programma wordt een moment van stilte gehouden. Trump had ook een persconferentie aangekondigd, maar die gaat niet meer door.

Duizenden mensen bestormden het Capitool op 6 januari 2021, nadat Trump hen had opgeroepen zich te verzetten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Het parlement stond toen op het punt de verkiezingswinst van Biden te bekrachtigen, een uitslag die volgens Trump fraudeleus was. Bij de rellen vielen meerdere doden.

De eerste Trump-aanhangers zijn afgelopen zomer veroordeeld en nog veel meer mensen zullen voor de rechter moeten verschijnen. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden doet onderzoek naar de rol van Trump en zijn medewerkers bij de bestorming.