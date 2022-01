Postbedrijf VS vraagt om tijdelijke ontheffing vaccinatieplicht

USPS, een van de grootste Amerikaanse overheidsbedrijven, vroeg volgens The Washington Post eerder deze week in een brief om de ontheffing. ‘Dit land kan het zich niet veroorloven dat de postbezorging in de knel komt’, staat in de brief die door de Amerikaanse krant is ingezien.

De door Biden ingestelde vaccinatieplicht geldt, na een juridische strijd, vanaf later deze maand voor personeel van bedrijven met meer dan honderd werknemers. Wie geen prik wil, moet wekelijks worden getest. Ruim tachtig miljoen Amerikanen vallen onder de regel.

Het Witte Huis en arbeidsagentschap OSHA, die de vaccinatieplicht controleert, hebben volgens The Washington Post nog niet gereageerd op het verzoek van het Amerikaanse postbedrijf.