Operaties in ziekenhuis Curaçao uitgesteld door personeelsuitval

In het CMC-ziekenhuis op Curaçao is vanwege het oplaaiende coronavirus en een ernstig personeelstekort geen ruimte meer voor reguliere patiënten op de intensive care. Het ziekenhuis annuleert verschillende operaties die de komende dagen staan gepland, meldt het in een verklaring.

Honderd met corona besmette personeelsleden zitten momenteel in isolatie en ook is er een groep in quarantaine omdat ze in contact zijn geweest met besmette personen. Er liggen 31 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie zeven op de intensive care. De ic heeft zestien bedden, maar door de vele ziektegevallen is er maar personeel voor tien bedden, laat het ziekenhuis weten.

Het CMC zegt volgende week hulp te verwachten van artsen en verplegers die via een Amerikaans uitzendbureau voor medisch personeel naar Curaçao worden gestuurd. De Nederlandse overheid heeft ook in 2020 en 2021 van dit bureau (AMI) gebruikgemaakt om de Caribische eilanden van het Koninkrijk bij te staan. Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas van Curaçao zei eerder deze week contact te hebben gehad met Den Haag om te helpen bij personeelstekort in het ziekenhuis.

Op Curaçao neemt het aantal coronabesmettingen met de dag sterk toe. Woensdag is een nieuw record bereikt van 1056 nieuwe gevallen op één dag. Het vorige record was van een dag eerder met 732 nieuwe besmettingen. Er zijn nu 5722 besmette personen geregistreerd op het eiland.