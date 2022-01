Man met fakkel opgepakt voor huis van D66-leider Kaag

Een man die met een fakkel voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond, is aangehouden. Dat bevestigt de partij. Er is aangifte gedaan. De man schreeuwde naar verluidt complotleuzen in de straat van de politica.

Kaag zit thuis in isolatie, omdat ze in contact is geweest met iemand die met het coronavirus besmet is. Net als veel andere politici wordt de aanstaande minister van Financiën met enige regelmaat bedreigd en geïntimideerd.

Volgens verschillende media zou de aangehouden man vorige maand ook zijn opgepakt toen hij langsging bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in Rotterdam. De politie doet onderzoek, maar wil vooralsnog geen verder commentaar geven op de zaak.