Rivian en techaandelen duikelen, flinke verliesbeurt Wall Street

De maker van elektrische bestelbusjes en pick-uptrucks Rivian is flink gedaald op Wall Street. Amazon, dat een belang heeft in Rivian en ook veel bestelbusjes van de onderneming koopt de komende jaren, gaat op technologiegebied samenwerken met autoconcern Stellantis en gaat ook elektrische bestelwagens van het moederbedrijf van onder meer Fiat, Peugeot en Chrysler afnemen. Beleggers maakten zich daarom zorgen wat die deal voor Rivian betekent en zetten het aandeel ruim 11 procent lager.

Amazon daalde 1,9 procent. Stellantis, dat zowel in Europa als in de Verenigde Staten beursnoteringen heeft, steeg 0,4 procent.

Ook andere bedrijven, met name techondernemingen, verloren flink op de Amerikaanse beurzen. Zo daalde Microsoft 3,8 procent en werd Apple 2,7 procent lager gezet. Google-moeder Alphabet (min 4,6 procent) en Facebook-moeder Meta Platforms (min 3,7 procent) verloren ook aanzienlijk.

Federal Reserve

De Dow-Jonesindex, die een dag eerder nog op een recordstand sloot, ging 1,1 procent omlaag tot 36.407,30 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 1,9 procent tot 4700,58 punten en techbeurs Nasdaq duikelde 3,3 procent. Die graadmeter kwam uit op 15.100,17 punten. Die daling was de sterkste sinds maart

De verkoopgolf onder techaandelen was al bezig, maar werd versterkt door notulen van de Federal Reserve waaruit bleek dat de beleidsbepalers van de centrale bank rekening houden met snellere renteverhogingen. Techaandelen worden als risicovol gezien en als de rente stijgt kiezen veel beleggers ervoor om wat minder risico te nemen met hun beleggingen.

Nikola

Beyond Meat stond aan het begin van de handelsdag nog dik in de plus vanwege het nieuws dat de kipvervanger van dat bedrijf bij Kentucky Fried Chicken (KFC) in de VS verkocht gaat worden. Uiteindelijk ging al die winst echter verloren en daalde het aandeel meer dan 5 procent.

Nikola verloor 4,3 procent. Transportbedrijf USA Truck liet weten tien elektrische vrachtwagens van het bedrijf te kopen. Ook maakte de maker van elektrische voertuigen bekend een claim van 2 miljard dollar tegen concurrent Tesla niet door te zetten. Nikola beschuldigde het bedrijf van Elon Musk sinds 2018 van het kopiëren van patenten. Een tegenclaim van Tesla tegen Nikola is ook van de baan. Tesla daalde 5,4 procent.

De euro was 1,1311 dollar waard, tegen 1,1331 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 77,11 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder op 80,12 dollar per vat.