Geen straf voor neerhalen beeld Britse slavenhandelaar

Vier Britse activisten die in juni 2020 een standbeeld van een slavenhandelaar hielpen neerhalen in Bristol worden daar niet voor bestraft. Een rechtbankjury in de stad in het westen van Engeland sprak hen vrij. Ze hoeven geen schadevergoeding te betalen.

Destijds werd in Groot-Brittannië massaal geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme. In Bristol trokken demonstranten het omstreden bronzen beeld van de zeventiende-eeuwse slavenhandelaar en parlementariër Edward Colston van zijn sokkel en gooiden het bij de haven in het water.

Kort daarvoor had een Black Lives Matter-betoger zijn knie op de metalen nek geplaatst, een verwijzing naar de zwarte Amerikaan George Floyd die door een witte agent werd gedood. Eerdere campagnes in de stad om het beeld te laten verwijderen waren op veel verzet gestuit.

Banksy

De vier hebben erkend dat ze bij de actie betrokken waren. Volgens hen was het beeld zelf een hatelijke misdaad. Aanklagers hadden naar voren gebracht dat het niet Colston was die terechtstond. ‘We zijn extatisch en verbijsterd’, zei Rhian Graham, een van de vier activisten, over de vrijspraak. Van de publieke tribune klonk luid applaus na de rechtszaak die twee weken in beslag nam.

Het viertal droeg T-shirts met een ontwerp van de beroemde artiest Banksy, die uit Bristol komt en een actie was begonnen om hun juridische kosten te dekken. Op de shirts was een lege sokkel te zien met touwen en wat brokstukken van het omvergetrokken standbeeld.

Het standbeeld is een paar dagen na de tewaterlating uit de haven gehaald en staat nu in een museum voor een expositie over Black Lives Matter.