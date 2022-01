Reclamebestedingen gokbedrijven sinds legalisering enorm gestegen

De reclamebestedingen van bedrijven die gokspelen aanbieden op internet zijn enorm gestegen. Dat meldt marktonderzoeker DVJ Insights op basis van cijfers van mediaregistratiebureau Adfact. Sinds 1 oktober is het mogelijk om legaal online te gokken in Nederland en vanaf dat moment is sprake van een gemiddelde verdubbeling van de reclamebestedingen van de sector.

In de periode in de aanloop naar 1 oktober werd door de gokbedrijven gemiddeld ongeveer 1,5 miljoen euro per week uitgegeven aan reclames op televisie, radio en print, exclusief bestedingen op internet. Dat verdubbelde na die datum ruimschoots naar gemiddeld 3,5 miljoen per week. ‘De huidige toename van advertenties voor onlinekansspelen is nog maar het begin’, stelt DVJ Insights in een toelichting. ‘Ook omdat de grote spelers nog in afwachting zijn van een vergunning en veel partijen nog gaan starten met adverteren.’ Zo wachten grote partijen als Unibet en bwin nog op een vergunning van de Kansspelautoriteit.

De Tweede Kamer nam eind vorig jaar nog een motie aan waarin werd gevraagd om een verbod op ‘ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen’. Demissionair minister Sander Dekker vond dat het wel mogelijk moet blijven om reclame te maken voor online gokken om het legale gokaanbod onder de aandacht te kunnen brengen. Aanscherping van de regels rond bijvoorbeeld de uitzendtijden van reclames vond hij ‘goed realiseerbaar’.

Bezwaar

De Consumentenbond liet toen weten blij te zijn dat een meerderheid van de Kamer bezwaar heeft tegen de gokreclames. De bond heeft de samenwerking met Stichting Reclame Code opgeheven vanwege onvrede over de regels rondom online gokken. ‘‘We hebben steeds aangegeven dat de code te weinig bescherming biedt aan kwetsbare groepen tegen kansspelverslaving. Maar de stichting wilde niet luisteren naar onze bezwaren’, zei directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar eind december.

Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen actief met gokken online. Die markt heeft een geschatte waarde van circa 800 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om poker, roulette, blackjack, speelautomaten en sportweddenschappen.