Koopmans: verdere toename omikron hangt af van maatregelen

Dat het aantal positieve coronatests naar een recordhoogte is gestegen, was verwacht nu de nieuwe omikronvariant het meest voorkomt. Maar hoe ver het aantal gevallen nog kan toenemen, is de grote vraag. Dat hangt onder meer af van de maatregelen die het kabinet neemt, zegt Marion Koopmans, viroloog aan het Erasmus Medisch Centrum en lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert.

Of de maatregelen moeten worden aangescherpt, of dat de bestaande maatregelen langer van kracht moeten blijven, daarover laat Koopmans zich niet uit. ‘We zien dat omikron zich ondanks de maatregelen verspreidt, dus het aantal gevallen gaat sowieso toenemen. De maatregelen, dat is een vraag waar advies van het OMT over moet komen, daar kan ik nu niet op vooruitlopen.’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 24.950 meldingen van positieve tests. Dat is een record.

Verspreiding

De omikronvariant verspreidt zich sneller dan eerdere versies van het virus. Mensen lijken van omikron weliswaar minder ziek te worden dan van andere varianten, maar als het aantal besmettingen fors stijgt, kan dat netto uiteindelijk wel leiden tot meer ziekenhuisopnames. Koopmans: ‘De modellen van het RIVM voorspellen dat de ziekenhuizen eind januari of begin februari een piek in hun bezetting bereiken. Wanneer die piek precies valt, is lastig te voorspellen. Daarom kijken we naar landen die iets voorlopen op ons, zoals Engeland. Daar zie je een forse stijging van de ziekenhuiscijfers. Daarom is ook in Nederland geadviseerd om strengere maatregelen te nemen.’

Volgens Koopmans kunnen de boostervaccinaties helpen om de verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan. Ongeveer een op de drie volwassenen heeft tot nu toe zo’n oppepprik gekregen. ‘Als iedereen zo’n vaccinatie heeft gehad, wordt de hoeveel antistoffen in korte tijd zo hoog dat je mag aannemen dat dit de verspreiding echt gaat remmen.’

Sommige landen kampen door omikron met zulke hoge besmettingscijfers dat bedrijven in de knel komen. Te veel werknemers zitten tegelijk in quarantaine. Of en wanneer Nederland dit punt bereikt, is volgens Koopmans niet te voorspellen.