Duitse minister van Gezondheid wil kortere quarantaineperiodes

De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach wil de quarantaineperiodes die in verband met het coronavirus zijn ingevoerd korter maken, vooral voor mensen in cruciale beroepen. Die zouden al na vijf of zeven dagen aan het werk moeten kunnen, terwijl dat nu nog veertien dagen is.

Hij heeft daarover met de gezondheidsministers van de zestien deelstaten overleg gevoerd en ze zijn het eens, meldden Duitse media. Het huidige quarantainebeleid schakelt veel mensen uit waardoor er een tekort aan werkenden dreigt. De kortste periode voor quarantaine wordt in het plan van Lauterbach vijf dagen en geldt voor mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon en die werken in cruciale beroepen zoals in de zorg of bij de politie.

De milde aard van de omikronvariant in combinatie met de hoge besmettelijkheid dwingen de autoriteiten de regels soepeler te maken. Talrijke werkenden moeten nu vrijwel zonder klachten lang thuis blijven. Lauterbach maakt vanaf nu onderscheid tussen quarantaine en zelfisolatie. Quarantaine is de verplichting zich af te zonderen na contact met een besmette persoon. En zelfisolatie is dezelfde plicht na ziek te zijn geweest van corona.