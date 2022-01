Kamer debatteert in lockdown alleen fysiek als dat echt nodig is

Terwijl Nederland op slot zit, past ook de Tweede Kamer zich aan aan de lockdown. Het parlement zou eigenlijk maandag 10 januari terugkomen van de kerststop, maar debatteert in ieder geval die eerste week alleen fysiek als het echt noodzakelijk is, meldt Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Dat geldt voor de grote, plenaire zaal, waar de meeste grote debatten worden gevoerd. In commissiezalen is Kamerleden ook gevraagd alleen bijeen te komen als dat ‘gelet op actualiteit en urgentie strikt noodzakelijk’ is. Voor de week van 10 januari zijn, in afwachting van het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV, geen debatten gepland.

Daarna zullen alleen de belangrijkste debatten, naar verwachting vooral over corona en het nieuwe kabinet, in de plenaire zaal worden gehouden.