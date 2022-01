OM legt lossen van schip met NAM-afval stil

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag het lossen van een schip met afval van de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM stilgelegd. Dat gebeurde na controles in de haven van Delfzijl. Volgens het OM kon de lading worden aangemerkt als gevaarlijk afval en daarvoor gelden speciale regels. De NAM zegt dat de samenstelling van het afval niet gevaarlijk is.

De politie controleerde het schip samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Er loopt al langer een strafrechtelijk onderzoek naar productiewater dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Het lijkt erop dat dat productiewater in strijd met de geldende regelgeving wordt verwerkt, aldus het OM. Volgens de NAM is er in het kader van dat onderzoek nog niet gesproken over het afval dat woensdag werd vervoerd.

Het schip in de haven van Delfzijl kwam van de gasbehandelingsinstallatie in Den Helder. De lading was bestemd voor de Opslag- en ScheidingsFaciliteit OSF in Delfzijl. Beide locaties zijn eigendom van de NAM. De NAM moet het gevaarlijke afval nu aanbieden bij een verwerker die daarvoor speciale vergunningen heeft, zegt het OM. De NAM werkt aan het onderzoek van het OM mee en zal het afval elders laten verwerken.