Kuipers: zowel virusbestrijding als langetermijnbeleid belangrijk

Ernst Kuipers vindt dat het ministerie van Volksgezondheid zich de komende tijd vooral moet richten op ‘behoud, en op toegankelijkheid en kwaliteit van zorg’. ‘Dat stond al voor Covid onder druk, en is de afgelopen twee jaar alleen maar verder onder druk komen te staan’, zei hij na een gesprek met formateur Mark Rutte. ‘En natuurlijk moeten we naar een langetermijnbeleid voor Covid.’

Kuipers was de afgelopen periode al nauw betrokken bij de bestrijding van de coronacrisis als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het is de bedoeling dat hij straks als minister leiding gaat geven aan het ministerie dat een centrale rol speelt in de virusbestrijding. Hoe hij dat precies zal doen, wilde hij nog niet zeggen. ‘Daar kom ik later ongetwijfeld op terug. Ik ben nu nog niet beëdigd, laten we daar niet op vooruitlopen.’

Kuipers is de eerste arts in bijna twintig jaar die minister van Volksgezondheid wordt. Hij denkt dat zijn expertise hem in die rol zal helpen. ‘Wat zeker gaat helpen is een medische achtergrond om een beeld in de toekomst heel goed te kunnen duiden’. Wel merkt Kuipers op dat er onder de ambtenaren ook mensen zijn met medische expertise.

Corona is niet het enige onderwerp waar Kuipers zich mee bezig zal houden als hij namens D66 minister is. ‘Meer inzetten op preventie, langetermijnbeleid, het behoud van personeel, opleiden, dat zijn echt belangrijke onderwerpen waar ik heel graag mijn schouders onder wil zetten namens de partij.’