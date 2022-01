Commissaris Paauw: politiegeweld is niet altijd te voorkomen

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw zegt dat politiegeweld soms niet te voorkomen is. Hij reageerde bij NH Radio op de kritiek op het politieoptreden van afgelopen zondag op het Museumplein in Amsterdam.

Duizenden mensen waren daar komen betogen tegen het coronabeleid, terwijl burgemeester Femke Halsema de demonstratie had verboden. Dertig demonstranten werden opgepakt.

Paauw zegt dat ieder gebruik van geweld door de politie altijd terdege wordt geëvalueerd, als het nodig is ook door het Openbaar Ministerie. ‘Wij kijken altijd kritisch naar ons eigen optreden. We hebben als politie het geweldsmonopolie gekregen, we zijn de enige instantie die in vredestijd geweld mag gebruiken, daar moet je heel zorgvuldig en ook transparant mee omgaan. Maar mensen hebben ook altijd het recht om een klacht in te dienen of aangifte te doen’, aldus de hoofdcommissaris op NH Radio.

Met name een filmpje waarop te zien is dat een betoger door een politiehond in zijn hand wordt gebeten heeft stof doen opwaaien. Paauw snapt die verontwaardiging, maar vindt dat wel moet worden gekeken naar de context. Als die ook wordt meegenomen, ontstaat een genuanceerder beeld, betoogt hij.