Amerikaanse sancties voor leider Bosnische Serviërs

De Verenigde Staten stellen sancties in tegen de leider van de Bosnische Serviërs. Milorad Dodik ondermijnt de eenheid van het land, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën. De president van het Servische deel van Bosnië kan niet langer bij zijn banktegoeden en andere eigendommen in de VS en Amerikanen mogen geen zaken met hem doen. Ook een aan hem gelieerde tv-zender wordt getroffen door strafmaatregelen.