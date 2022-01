NS halveert aantal loketten voor kaartverkoop

De NS gaat dit jaar het aantal vaste ticketservicebalies op stations terugbrengen van 36 naar 17. Daarvoor in de plaats zijn op sommige stations servicemedewerkers aanwezig in de stationshal en op het perron of krijgen reizigers op 251 stations ondersteuning op afstand via een servicezuil of hun eigen telefoon.

De vervoerder zegt daarmee tegemoet te komen aan de behoefte van de reiziger aan meer onlinedienstverlening. De NS wil in februari starten met het aanpassen van de services op de stations en verwacht daar een jaar voor nodig te hebben. De verkoop van treinkaartjes via de ticketbalies is de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen tot onder de 20 procent van het totaal, de rest van de reizigers koopt het treinticket online.

De plannen kosten 250 banen. Een deel van de servicemedewerkers heeft al gebruikgemaakt van een vertrekregeling of heeft een andere baan gevonden binnen of buiten de NS. Hierdoor kan iedereen die nu servicemedewerker is en heeft aangegeven te willen blijven, ook servicemedewerker bij de NS blijven, meldt de vervoerder.