Beyond Meat flink hoger op lager Wall Street

Beyond Meat is woensdag flink hoger gezet op de beurzen in New York, die lager aan de dag begonnen. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) de kipvervanger van het bedrijf vanaf volgende week in de Verenigde Staten gaat uitrollen. Het aandeel van de producent van veganistische vleesvervangers dikte haast 5 procent aan.

De markten verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Volgens loonstrookverwerker ADP is het aantal banen in de private sector in december met 807.000 toegenomen. Dat was ruim het dubbele van de stijging die economen hadden verwacht. Het ADP-cijfer loopt vooruit op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt.

Daarnaast werd vooral uitgekeken naar de notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve in december, die later op de dag worden vrijgegeven. De Amerikaanse centrale bank kondigde bij het rentebesluit in december aan de coronasteun versneld te gaan afbouwen om de hoge inflatie onder controle te krijgen en hintte op drie renteverhogingen in 2022.

Nikola

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie lager op 36.768 punten. Dinsdag was de Dow op een nieuwe recordstand geëindigd. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 4786 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,6 procent in tot 15.536 punten.

Nikola klom ruim 7 procent. Transportbedrijf USA Truck liet weten tien elektrische vrachtwagens van het bedrijf te kopen. Ook maakte de maker van elektrische voertuigen bekend een claim van 2 miljard dollar tegen concurrent Tesla niet door te zetten. Nikola beschuldigde het bedrijf van Elon Musk sinds 2018 van het kopiëren van patenten. Een tegenclaim van Tesla tegen Nikola is ook van de baan. Tesla daalde 0,1 procent.

Amazon

Amazon verloor 0,9 procent. Het webwinkelconcern gaat samen met autofabrikant Stellantis (plus 1,9 procent) voertuigen ontwikkelen die gebruik zullen maken van de software van Amazon. Ook zal Amazon elektrische bestelbusjes van het moederbedrijf van onder meer Chrysler, Peugeot en Fiat inzetten op zijn bezorgingsnetwerk.

Het Japanse elektronicaconcern Sony, dat ook een notering heeft in New York, steeg 3,3 procent na het nieuws dat het bedrijf ook elektrische auto’s wil gaan verkopen.

De euro was 1,1332 dollar waard, tegen 1,1293 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 77,98 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 81,18 dollar per vat.