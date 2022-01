Opnieuw geen griepgolf, gevolgen na corona onduidelijk

Tot dusver is er ook dit jaar in Nederland geen sprake van een griepgolf. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en het RIVM komt naar voren dat griep op dit moment nauwelijks rondgaat. Volgens arts-viroloog Menno de Jong kan het zijn dat we na twee griepvrije jaren een heftiger epidemie krijgen, zodra de coronaregels worden losgelaten.

De griepgolf duurt in normale jaren van eind december tot eind maart. Volgens cijfers van gezondheidsinstituut Nivel blijft het aantal mensen met griepachtige klachten al weken flink lager dan in de jaren voor corona. Nivel kijkt naar het aantal mensen per 100.000 inwoners dat zich meldt bij de huisarts met klachten die kunnen duiden op de griep. In de laatste week van 2021 meldden zich slechts zes mensen per 100.000 inwoners. Dat is ver onder de epidemische grens.

Omdat griepklachten lijken op coronaklachten en de cijfers van het Nivel dus niet alles zeggen over de rondgang van het griepvirus onderzoeken het Amsterdam UMC en de GGD zelf ook hoeveel mensen er griep bij zich dragen. Dat wordt gedaan door mensen in een coronateststraat te testen op influenza (griep), vertelt De Jong. De arts is ook lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over de coronabestrijding. ‘We zien in de teststraat tot dusver incidenteel een positieve grieptest voorbijkomen.’

Verklaring

De verklaring voor het wegblijven van de griep ligt hem in de lockdown vanwege de coronapandemie. Omdat griep op eenzelfde manier wordt overgedragen als corona werken de maatregelen ook tegen dat virus. De kans dat alle coronaregels deze winter al worden losgelaten en ook het griepvirus dus weer makkelijk zal kunnen rondgaan, lijkt De Jong klein. Dat betekent dat we waarschijnlijk voor het tweede jaar op rij nauwelijks een griep gaan meemaken.

Daardoor is het volgens hem lastig te voorspellen wat er zal gebeuren zodra we wél weer terug gaan naar normaal. Het is in de geschiedenis zelden voorgekomen dat de griepgolf werd overgeslagen. ‘De vraag is wat er gebeurt met de immuniteit onder de bevolking nu er twee jaar geen griep rondgaat.’

Bescherming

Als minder mensen met het virus in aanraking komen, kan de natuurlijke bescherming ertegen onder de bevolking afnemen. ‘Als je dan alles weer opengooit, kan de griep zich extra snel gaan verspreiden.’ Of dat dan in de zomer al zal gebeuren, of pas volgende winter is lastig te zeggen. ‘Dat is ook afhankelijk van wat er in het buitenland gebeurt. Als er elders wel een griepgolf ontstaat, kan dat makkelijk hier naartoe reizen.’

In het Amsterdam UMC wordt momenteel onderzoek gedaan naar de afgenomen immuniteit tegen griep.