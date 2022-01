Gevaccineerde reiziger kan straks zonder coronatest Ierland in

Ierland gaat het inreisbeleid binnenkort versoepelen. Internationale reizigers die gevaccineerd zijn tegen corona of recent hersteld zijn, hoeven volgens premier Micheál Martin straks geen negatieve coronatest meer te laten zien. Ze kunnen volstaan met hun vaccinatie- of herstelbewijs.

Ierland scherpte het inreisbeleid vorige maand aan om verspreiding van de omikronvariant in Ierland tegen te gaan. Toch is deze variant momenteel dominant in het land. Als de versoepeling ingaat, moeten ongevaccineerde reizigers nog wel een PCR-test laten zien, schrijven Ierse media. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe regels gaan gelden.

Premier Martin meent dat de huidige coronamaatregelen in Ierland effectief zijn. Het is wel mogelijk dat gezondheidsautoriteiten eind deze week nog aanpassingen aan het beleid gaan voorstellen. Martin spreekt van ‘uitdagende weken in januari’. Hij verwacht de komende week meer informatie te krijgen over de precieze effecten van de omikronvariant. Die informatie kan regeringsbesluiten beïnvloeden.

De Ierse republiek voerde in december strengere coronamaatregelen in. Zo moeten horecazaken dicht om 20.00 uur (lokale tijd) en mogen evenementen binnen niet meer dan duizend bezoekers hebben.