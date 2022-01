ADP: grootste banengroei Amerikaanse bedrijfsleven in 7 maanden

In het Amerikaanse bedrijfsleven zijn afgelopen maand het grootste aantal mensen aan het werk gegaan in zeven maanden tijd. Vooral ondernemingen in de vrijetijdssector en horeca wisten meer mensen aan te nemen, meldt loonstrookverwerker ADP. De stijging, die hoger is dan verwacht, komt mogelijk doordat mensen zich hebben laten verleiden door hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden.