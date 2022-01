Ollongren: trots op Defensie, maar investeringen zijn nodig

Er moet geïnvesteerd worden in Defensie, ‘maar we kunnen wel trots zijn op de krijgsmacht die Nederland heeft’. Dat zei de beoogd minister van dat departement Kajsa Ollongren na haar gesprek met formateur Mark Rutte. Het volgende kabinet zal daarom ‘gelukkig’ miljarden uittrekken om de krijgsmacht te versterken.

De coalitie is van plan de komende kabinetsperiode 10,7 miljard extra in de krijgsmacht te steken. De jaren daarna moet er structureel 3 miljard per jaar bij komen. Daarnaast staat Defensie volgens Ollongren de komende jaren ‘een opgave’ te wachten om meer samen te werken met bondgenoten in de NAVO en Europa. ‘Ik denk dat iedereen weet dat dat ook echt nodig is, kijk maar naar wat er aan de hand is in de wereld.’

In het huidige demissionaire kabinet is Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In die portefeuille had ze ook met de krijgsmacht te maken, bijvoorbeeld als het ging om de samenwerking tussen de inlichtingendienst AIVD, waarvoor zij verantwoordelijk is, en de militaire dienst MIVD. Ze heeft naar eigen zeggen ‘eigenlijk geen moment getwijfeld’ toen D66-leider Sigrid Kaag haar vroeg om minister van Defensie te worden.