Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

De snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus in ons land is nog niet terug te zien in de ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 1634 coronapatiënten in de ziekenhuizen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 59 minder dan dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het laagste aantal in bijna twee maanden.