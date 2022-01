Braziliaanse president Bolsonaro ontslagen uit ziekenhuis

‘Word nu ontslagen. Bedankt iedereen’, laat Bolsonaro op Twitter weten. Bijgevoegd is een foto van de president en artsen waarop ze allemaal hun duim omhoogsteken.

Dinsdag werd bekend dat Bolsonaro goed reageerde op zijn behandeling en de verstopping in zijn darmen was opgelost. De president heeft problemen met zijn darmen omdat hij in 2018 in zijn buik werd gestoken. Dat gebeurde toen hij als presidentskandidaat campagne aan het voeren was.

Bolsonaro werd ziek tijdens zijn vakantie in eigen land. Hij vloog in de nacht van zondag op maandag naar São Paulo, waar hij direct werd opgenomen in een privéziekenhuis.