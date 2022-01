Druk op ziekenhuizen Australië na explosieve toename besmettingen

De druk op Australische ziekenhuizen neemt toe nu het aantal coronabesmettingen in het land explosief is toegenomen. Vooral in de dichtbevolkte deelstaten New South Wales en Victoria liggen veel mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen.

Het land met 25 miljoen inwoners rapporteerde woensdag meer dan 64.700 nieuwe besmettingen, bijna 17.000 meer dan een dag eerder. Dat is een flinke stijging ten opzichte van november, toen dagelijks tussen de 1000 en 1500 infecties werden vastgesteld.

Ruim de helft van de meldingen van woensdag komt uit New South Wales, waar Sydney onder valt. Daar liggen nu bijna 1500 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Er is volgens regiopremier Dominic Perrottet een ‘aanzienlijke druk’ op de ziekenhuizen ontstaan, meldt ABC News. Hij verwacht de komende weken een ‘flinke escalatie’ van het aantal besmettingen en opnames.

Personeelstekorten

In New South Wales zijn volgens The Guardian in veel ziekenhuizen personeelstekorten ontstaan omdat 2.500 medewerkers in isolatie zitten. De krant meldt dat op een aantal locaties medewerkers na een positieve test toch worden opgeroepen te komen werken, ondanks dat dit in strijd is met het overheidsbeleid.

Ook de ziekenhuizen in Victoria hebben het druk, waardoor niet-dringende zorg nog maar beperkt kan worden geleverd. Daarnaast is de ambulancedienst in de deelstaat zo overweldigd, dat er wordt gewaarschuwd voor vertragingen. De snelle verspreiding van het coronavirus, veroorzaakt door de omikronvariant, heeft in Australië ook geleid tot lange wachttijden bij teststraten en een tekort aan zelftesten.

Australië heeft sinds halverwege december te maken met recordaantallen besmettingen. Het land wist het coronavirus eerder in de pandemie grotendeels buiten de deur te houden met strenge reisbeperkingen en korte lockdowns. Na een traag begin van de vaccinatiecampagne is nu bijna 92 procent van alle inwoners van 16 jaar en ouder volledig ingeënt.