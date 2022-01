Supersnelrechtzitting over verboden demonstratie Museumplein

Een 56-jarige man uit Almere staat woensdagmiddag terecht tijdens een supersnelrechtzitting op verdenking van openlijke geweldpleging tijdens de verboden demonstratie van afgelopen zondag in de omgeving van het Museumplein in Amsterdam. De man wordt verdacht van openlijke geweldpleging.

De Almeerder is de eerste verdachte die voor voor de politierechter van de Amsterdamse rechtbank staat. Daarnaast worden woensdag vier verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besluit over eventuele verlenging van hun voorarrest. Het gaat om vier mannen uit respectievelijk Rotterdam (34 jaar), Amsterdam (53 jaar), Haarlem (57 jaar) en Gouda (60 jaar). Mogelijk staan zij op een snelrechtzitting op 12 januari terecht voor openlijke geweldpleging of mishandeling van een agent.

Het Openbaar Ministerie brengt op een ander moment nog drie verdachten voor de rechter wegens belediging van een ambtenaar in functie. Vijf andere zaken zijn inmiddels geseponeerd. De overige zaken zijn nog in onderzoek.

Tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid hield de politie in totaal dertig personen aan.