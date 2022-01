Tien tips na Opsporing Verzocht over overleden meisje in Leiden

De politie heeft tien tips binnengekregen over de 14-jarige Esmee die op oudejaarsdag dood werd aangetroffen in Leiden. De tips werden gemeld na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht. In het programma zei de politie dinsdagavond ‘dringend’ op zoek te zijn naar meer informatie, onder meer over de nog niet gevonden fiets van het slachtoffer.

Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of de gemelde tips over die fiets gaan. De politie is wel ‘heel blij’ met de tips. ‘We gaan ze uitlopen en ermee aan de slag. Meer tips zijn natuurlijk altijd welkom’, aldus de woordvoerder.

De gezochte fiets is een zwarte elektrische fiets van het merk Cortina. Voorop zit een bruine mand en onder het zadel zit een kettingslot. Wie de fiets ziet wordt verzocht die niet aan te raken, maar de politie te bellen.

Het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk werd donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. De volgende ochtend werd ze door een groepje sporters gevonden in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Diezelfde dag nog werd een 32-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht. Volgens het Openbaar Ministerie is de man een bekende van het slachtoffer.

Het meisje is mogelijk donderdagmiddag voor het laatst gezien bij het Vijf Meiplein in Leiden, aldus de politie, die mensen die haar nog gezien of gesproken hebben dringend oproept zich te melden.