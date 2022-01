NOS bereikt miljoenen kijkers met nostalgische Elfstedenjournaals

De ‘flitsjournaals’ die de NOS dinsdag uitzond over de Elfstedentocht van 1997, zijn in de loop van de dag door miljoenen mensen bekeken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. In de journaals werd verslag gedaan van de tocht alsof deze live plaatsvond.

De best bekeken uitzending van het Elfstedenjournaal werd om 20.30 uur uitgezonden op NPO 1. In totaal keken 940.000 mensen de hele uitzending, wat goed is voor een vermelding in de top 10 van best bekeken programma’s van de dag. Meer dan 2 miljoen mensen zagen een deel van deze uitzending, die een uur duurde.

Het Elfstedenjournaal van 19.55 uur werd door 1,2 miljoen mensen bekeken. Maar omdat dit een heel korte editie was, staat die niet in de lijst met best bekeken programma’s. Om in de lijst te belanden, moet een programma minimaal 10 minuten duren.

De integrale uitzending van de Elfstedentocht van 1997 op de website en de app van de NOS werd in totaal 672.000 keer gestart. Het blog dat de NOS online bijhield, met berichten en foto’s alsof de tocht live plaatsvond, werd honderdduizenden keren gelezen.

De best bekeken programma’s van de dinsdagavond waren verder, zoals vrijwel elke avond, het NOS Journaal van 20.00 uur (2,4 miljoen kijkers) en De Slimste Mens (2 miljoen kijkers).