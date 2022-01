Macron onder vuur na uitspraken over ongevaccineerden

Politieke tegenstanders van de Franse president Emmanuel Macron hebben felle kritiek geuit op zijn uitspraken over ongevaccineerde Fransen. Het staatshoofd heeft de krant Le Parisien verteld dat hij die landgenoten ‘tot het eind’ het leven zuur wil maken. ‘Dat is de strategie.’

In het 67 miljoen inwoners tellende Frankrijk zijn ongeveer 5 miljoen mensen niet gevaccineerd tegen het coronavirus. De president wil de ongevaccineerden in het dagelijks leven beperkingen opleggen, onder meer door ze de toegang te ontzeggen tot restaurants, theaters en bioscopen.

Politieke rivalen van Macron reageren geërgerd op het interview. Marine Le Pen van het rechtse Rassemblement National verweet de president ‘tweederangs burgers’ te creëren. De uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon sprak over ‘walgelijke’ uitspraken en Damien Abad van Les Républicains zei dat de president blijk gaf van ‘kinderachtig cynisme’.

De ophef komt op een gevoelig moment. De regering probeert nieuwe wetgeving door het parlement te loodsen die een vaccinatiebewijs verplicht voor restaurant- en cafébezoek, evenementen en het openbaar vervoer over langere afstanden. Een negatief testbewijs volstaat dan vanaf 15 januari niet langer om op veel plekken binnen te komen.

De discussie in het parlement over de wetgeving verloopt echter moeizaam en is herhaaldelijk stilgelegd. Het debat gaat woensdagmiddag verder.