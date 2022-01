Door rivaal aangespannen miljardenclaim tegen Tesla van tafel

Elektrische autobouwer Nikola zet een claim van 2 miljard dollar tegen concurrent Tesla niet door. Nikola beschuldigde het bedrijf van Elon Musk sinds 2018 van het kopiëren van patenten, onder meer van het ontwerp van een voorruit en een zijdeur. Een tegenclaim van Tesla tegen Nikola is ook van de baan.

Het is niet duidelijk of de twee partijen tot een schikking zijn gekomen. Er zijn verder geen details bekend.

Nikola-oprichter Trevor Milton is zelf bezig met het aanvechten van beschuldigingen van misleiding in een andere zaak. De voormalig topman zou investeerders verkeerd hebben ingelicht over de toekomstperspectieven van Nikola. Daardoor liep de aanklacht tegen Tesla vertraging op. Tesla heeft de beschuldigingen overigens altijd ontkend.