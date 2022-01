IMF neemt langer de tijd voor groeiraming om nieuwe coronagolf

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt later dan gepland met zijn nieuwe raming voor de groei van de wereldeconomie. De organisatie heeft meer tijd nodig om de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus en de impact daarvan te verwerken in de berekeningen.

De nieuwe groeiprognoses van het IMF verschijnen op 25 januari. Eerder zei een woordvoerder dat de zogeheten World Economic Outlook op 19 januari zou verschijnen.

Bij zijn laatste raming in oktober ging de VN-organisatie voor financiële stabiliteit ervan uit dat de wereldeconomie in 2022 met 4,9 procent zal groeien. Maar door het coronavirus was die voorspelling al door extra onzekerheid omgeven. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zei vorige maand dat de nieuwe ramingen voor de wereldwijde economische groei waarschijnlijk somberder zijn dan die van het afgelopen najaar.

Economen verwachten verder vooral dat de vooruitzichten voor de Verenigde Staten verslechteren. De economie zal veel trager groeien dan eerder verwacht, nu de omikronvariant van het coronavirus zich snel verspreidt in het land. Daarnaast is het president Joe Biden nog niet gelukt om een groot economisch en maatschappelijk hervormingsplan van meer dan 1 biljoen dollar door het Amerikaanse congres te loodsen.