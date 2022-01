Grote techbeurs CES begint ondanks veel afzeggingen

De Consumer Electric Show (CES) in Las Vegas begint woensdag. ‘s Werelds grootste vakbeurs voor de techindustrie is normaal het podium waarop grote bedrijven hun nieuwste gadgets onthullen. Maar vanwege zorgen over de omikronvariant hebben dit jaar veel grote namen afgezegd. Toch zijn er nog steeds veel Nederlandse bedrijven van de partij.

Bijvoorbeeld Amazon, Twitter en Facebook-moederbedrijf Meta lieten weten dit keer niet te komen. Verder besloot de organisatie het programma een dag in te korten uit veiligheidsoverwegingen. De CES duurt nu nog maar tot vrijdag. Een deel van het programma is sowieso online. En wie wel komt, heeft onder meer een coronavaccinatie nodig.

Ook vijftien Nederlandse bedrijven hebben afgezegd. Met 55 kleinere en snelgroeiende ondernemingen die wel gaan is het voor Nederland alsnog de grootste afvaardiging van de afgelopen jaren. Zij gaan vooral naar de beurs om te netwerken en om nieuwe investeerders te vinden. Onder de deelnemers is bijvoorbeeld Brekr uit Doetinchem, dat elektrische brommers maakt. Brekr wil graag uitzoeken of die brommers ook een succes kunnen worden in de Verenigde Staten.

Nederlandse bedrijven

RanMarine uit Rotterdam is ook van partij. Het bedrijf bouwt een apparaat dat als een kruimeldief afval in het water kan verzamelen en opruimen. Een van de deelnemende zogeheten scale-ups is Hydraloop uit Leeuwarden. Dat heeft een apparaat gebouwd dat water zuivert wanneer het door het doucheputje gaat of uit de wasmachine komt, zodat het meteen weer gebruikt kan worden en huishoudens water kunnen besparen.

Vanuit Nederland had zorgtechnologiebedrijf Philips al gezegd niet te gaan. Bedrijven kunnen er zelf voor kiezen af te reizen, maar de overheid annuleerde haar officiële delegatie al eerder vanwege omikron. Tijdens een eerdere editie ging bijvoorbeeld een staatssecretaris mee naar de beurs. Dat is nu niet zo. Prins Constantijn, die een speciale ambassadeur is van start-uporganisatie Techleap.nl, komt ook niet.

De CES was er voor het eerst in 1967. Bekende technologieën die er ooit werden onthuld zijn de videorecorder, de cd-speler, hd-televisie, de spelcomputer Xbox en de blu-ray-dvd. De beurs trekt doorgaans 200.000 techfans naar Las Vegas.