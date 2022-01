Noord-Korea vuurt vermoedelijke ballistische raket af naar zee

Noord-Korea heeft ten minste één ongeïdentificeerd projectiel in de richting van de zee afgevuurd, zei de Zuid-Koreaanse legerleiding woensdag. Het projectiel, vermoedelijk een ballistische raket, vloog in de richting van de Oostzee, ook wel bekend als de Japanse Zee. Ook de Japanse regering in Tokio sprak van een ‘vermoedelijke ballistische raket’.

De lancering volgde op een toespraak van leider Kim Jong-un vorige week waarin hij zei dat Noord-Korea zou doorgaan met het opbouwen van zijn militaire capaciteiten. Noord-Korea had in oktober voor het laatst een ballistische raket getest. Tests met dergelijke raketten zijn verboden door VN-resoluties. Het land is onderworpen aan strenge internationale sancties vanwege zijn nucleaire programma’s.

De economie van het door de sancties verarmde Nood-Korea lijdt ook onder een rigide, zelfopgelegde isolatie vanwege Covid-19. De tijdens de pandemie verslechterende economische situatie heeft ‘s lands wapenprogramma’s echter niet afgezwakt. Integendeel, Noord-Korea is versneld doorgegaan met het ontwikkelen van wapens, aldus een VN-rapport in oktober.

Er is internationale bezorgdheid gegroeid over een voedselcrisis in Noord-Korea. In oktober waarschuwde een mensenrechtendeskundige van de VN dat de meest kwetsbaren in het land ‘het risico lopen te verhongeren’.