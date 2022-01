Carnaval Rio de Janeiro opnieuw grotendeels afgelast om corona

De Braziliaanse stad Rio de Janeiro heeft besloten de traditionele straatparades tijdens Carnaval af te gelasten, zei de burgemeester van de stad dinsdag (lokale tijd). Aanleiding voor het besluit is ongerustheid over de snelle verspreiding van de omikronvariant.

‘Het straatcarnaval zoals dat tot 2020 is gehouden gaat in 2022 niet door’, zei burgemeester Eduardo Paes in een via sociale media verspreide live-uitzending. De traditionele parade van de sambascholen in de Sambadrome, die eind februari gepland staat, gaat vooralsnog wel door.

Ook in 2021 werd het straatcarnaval afgelast vanwege de pandemie. Tijdens het straatcarnaval in 2020 namen nog bijna 7 miljoen mensen deel aan de festiviteiten.

Met ongeveer 620.000 doden is Brazilië een van de zwaarst door corona getroffen landen ter wereld.