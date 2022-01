Besmettingscijfers op ABC-eilanden naar recordhoogte

Op alle drie de eilanden zijn in de afgelopen dagen door de lokale overheden strengere coronamaatregelen getroffen. Als gevolg van de stijgende cijfers neemt de druk op de zorgsector op de eilanden toe. Aruba en Curaçao noteren al zeker een week lang dagelijks meer dan 400 nieuwe besmettingen. Op Bonaire stegen de cijfers binnen een week van ruim 100 naar bijna 360.

Extra slecht nieuws voor Aruba is dat de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sinds dinsdag haar burgers afraadt om naar Aruba te reizen. Aruba is voornamelijk afhankelijk van Amerikaanse toeristen om de economie draaiende te houden. Op 31 december besloot Air Canada al om haar vluchten op Aruba stop te zetten vanwege de stijgende coronacijfers.