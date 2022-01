Biden vestigt hoop op coronapil

Toezichthouder FDA gaf kort voor kerst goedkeuring voor het gebruik van de paxlovid-pillen, die vooral zijn bedoeld voor patiënten die veel risico lopen. De kosten van de eerste order van 10 miljoen pillen bedroeg 5,3 miljard dollar (4,7 miljard euro).

Net als andere landen kampen de VS met een grote toename aan besmettingen als gevolg van de omikronvariant. Maandag werd een dagrecord van ruim 1 miljoen nieuwe gevallen opgetekend.

Pandemie van ongevaccineerden

Niet-ingeënte mensen krijgen veel vaker te maken met ernstige ziektesymptomen. Biden noemde het dan ook ‘een pandemie van de ongevaccineerden’ en riep iedereen nogmaals op een prik of een booster te halen. Mensen gaan dood terwijl dat niet nodig is, zei hij, net als de Britse premier Johnson eerder op de avond.

Pillenkuren waarmee een corona-infectie in een vroeg stadium behandeld kan worden, komen op zijn vroegst in januari beschikbaar in Nederland. Twee medicijnen van Pfizer en MSD hebben een voorlopige goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gekregen, maar Nederland wacht nog af. Duitsland plaatste al wel een bestelling.