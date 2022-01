Ex-gouverneur van New York Cuomo weer van aanklacht af

Het Openbaar Ministerie in de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York, Albany, heeft een strafrechtelijke aanklacht wegens seksuele intimidatie of aanranding tegen ex-gouverneur Andrew Cuomo naar de prullenmand verwezen. Er is onvoldoende bewijs om hier een strafzaak van te maken, liet justitie weten,

Tegen Cuomo lopen meerdere zaken die steeds vaker stuklopen. Die zijn aangespannen nadat procureur-generaal Letitia James van New York in augustus een rapport had uitgebracht dat concludeerde dat hij elf vrouwen seksueel had lastiggevallen, onder wie voormalige stafleden. Het rapport kostte Cuomo zijn baan. Hij heeft de beschuldigingen steeds krachtig ontkend en beweert nog altijd dat hij het slachtoffer is van een politieke vendetta.

De zaak die justitie dinsdag schrapte, was aangespannen door een vrouw die onder hem heeft gewerkt, Brittany Commisso, en die nog steeds werkt voor de staat New York. Ze was naar de politie gestapt met de klacht dat hij haar tijdens zijn gouverneurschap had betast in de ambtswoning van de gouverneur.