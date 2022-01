Kwartier wachten na boosterprik blijft gelden

Na vaccinatie zouden mensen last kunnen krijgen van een ernstige allergische reactie. Als dit gebeurt, kan dit gevaarlijk zijn. ‘Het is van belang dat hiervoor medici aanwezig zijn zodat zij zeer snel kunnen ingrijpen. Het is niet te voorspellen bij wie deze reactie optreedt’, aldus het ministerie. Volgens het departement heeft de wachttijd geen invloed op het priktempo bij de GGD’en.

Het ministerie had gevraagd om het onderzoek naar het schrappen van de wachttijd. Dat zou misschien kunnen helpen om het tempo van de vaccinatiecampagne te verhogen.