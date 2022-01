Britse premier: we kunnen omikrongolf zonder lockdown uitzitten

‘We hebben kans de omikrongolf uit te zitten zonder het land weer op slot te zetten, maar de komende weken zullen uitdagend zijn’, zegt de Britse premier Boris Johnson over het grote aantal landgenoten dat dagelijks een coronabesmetting oploopt. ‘Voorzichtigheid is geboden, de strijd tegen Covid is niet voorbij.’

Omikron is milder dan eerdere varianten, maar desondanks neemt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen snel toe, stelde de conservatieve regeringsleider vast. Alleen al in Engeland zijn het er meer dan 15.000, waarmee de piek van vorig jaar wordt benaderd. In het Verenigd Koninkrijk werden het afgelopen etmaal 218.724 coronabesmettingen geregistreerd, een record.

Johnson wees op de bescherming die boosterprikken geven en pronkte ermee dat er in het Verenigd Koninkrijk relatief meer zijn toegediend dan in andere Europese landen. Ruim 34 miljoen Britten hebben zo’n extra inenting gehad, maar er zijn nog altijd 9 miljoen Britten die hem moeten halen. Hij riep iedereen op dat snel te doen.

Ziekenhuizen

Meerdere ziekenhuizen hebben moeite de stroom aan patiënten te bolwerken. De ziekenhuizen kunnen zich het aantal afwezige medewerkers die in isolatie verblijven vanwege een besmetting nauwelijks veroorloven. Gezondheidsminister Sajid Javid gaf aan dat het aantal opnames weliswaar toeneemt, maar dat de bezetting van de intensive cares stabiel is. Veel mensen op de ic zijn niet gevaccineerd, zei premier Johnson. ‘Mensen sterven terwijl het niet nodig is.’ Waar nodig krijgen ziekenhuizen extra hulp van het leger.

De regering heeft daarnaast 100.000 werknemers in onder meer de transportsector als ‘kritiek’ gelabeld. Zij worden geacht zich dagelijks te laten testen. De overheid heeft testkits naar de betreffende bedrijven gestuurd.