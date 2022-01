Aantal reizigers via Schiphol blijft ver onder pre-coronaniveau

Schiphol heeft afgelopen jaar ruim een vijfde meer reizigers verwerkt dan in het eerste coronajaar. Maar de cijfers staan in schril contrast met de periode voor de coronacrisis.

Afgelopen jaar reisden 25,5 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. In 2020 ging het nog om 20,9 miljoen passagiers, maar in 2019 werden wel 71,7 miljoen reizigers verwerkt. Dat laatste komt neer op een afname van 64 procent.

Het aantal passagiers pakte in werkelijkheid afgelopen jaar overigens nog lager uit dan 25,5 miljoen. Dat komt omdat er in de cijfers ook ruim 11 miljoen reizigers met een overstap op Schiphol zijn meegeteld. Dit zijn eigenlijk maar circa 5,5 miljoen mensen. Volgens de internationale telwijze die Schiphol hanteert worden overstappers tweemaal geteld: zowel bij aankomst als vertrek.

Aanzienlijk verschil

Het aantal vluchten van en naar Schiphol bedroeg 266.969. Dat waren er maar 46 procent minder dan in het laatste jaar voor de virusuitbraak. Het aantal vliegtuigbewegingen is dus minder ver weggezakt dan het aantal reizigers. Dat komt volgens de luchthaven doordat luchtvaartmaatschappijen hun netwerk zoveel mogelijk in stand proberen te houden.

Niettemin waren er ook afgelopen jaar veel tijdelijke slots op Schiphol beschikbaar voor vrachtvluchten. Daarvan werd flink gebruikgemaakt. Het vliegveld telde in totaal 23.996 vrachtvluchten. Dat was 1 procent meer dan een jaar eerder en wel 70 procent meer dan in 2019. Wanneer gekeken wordt naar de hoeveelheid vervoerde vracht dan zijn de cijfers minder spectaculair. Met 1,66 miljoen ton werd er 5 procent meer vracht verwerkt dan twee jaar terug.

Ook de kleinere luchthavens in Nederland zagen hun reizigersaantallen vorig jaar weer wat toenemen. Maar volgens de Royal Schiphol Group, zoals de luchtvaartgroep officieel heet, is er over de gehele linie een "aanzienlijk verschil" met de tijd voor de crisis. Bij Eindhoven Airport was met 2,7 miljoen passagiers afgelopen jaar sprake van ruim een kwart meer reizigers. Op Rotterdam The Hague Airport bedroeg de toename bijna de helft, maar daar ging het met 0,8 miljoen reizigers wel om een relatief lager aantal.