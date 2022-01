Harbers: ministerschap is ‘mooie klus’, zeker op Infrastructuur

Het aanstaande ministerschap ‘vind ik een hele mooie klus’, zegt VVD’er Mark Harbers over zijn voordracht als minister van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Ik vind het een heel mooi departement. Ik heb van jongs af aan al belangstelling voor alles wat rijdt, vaart en vliegt. Verkeer en de bescherming tegen water, de zorg voor schoon water, dat zijn dingen die iedere Nederlander elke dag aangaan. Dus daar ga ik mijn uiterste best voor doen.’

Wat hem precies te wachten staat op het ministerie, weet Harbers nog niet. Dat wil hij na de beëdiging bekijken. De liberaal was in het vorige kabinet staatssecretaris van Asiel, maar in 2019 stapte hij op na gedoe over misdaadcijfers onder asielzoekers. Harbers wil niet zeggen of hij had verwacht na enkele jaren weer terug te keren op een kabinetspost. ‘Maar ik vind het wel heel mooi dat de formateur mij hiervoor gevraagd heeft.’

Harbers ging dinsdag, net als een reeks andere beoogde bewindspersonen, langs bij die formateur: VVD-leider Mark Rutte die straks zijn vierde kabinet zal leiden. Volgende week zal de ministersploeg naar verwachting op het bordes staan.