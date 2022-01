Enorme toename van aantal besmettingen onder jongeren

In de afgelopen week is het coronavirus vastgesteld bij 9402 mensen van 15 tot en met 19 jaar. Dat is het hoogste aantal voor die leeftijdsgroep sinds half juli, de piek van de vierde golf. Vergeleken met een week eerder steeg het aantal positieve tests onder die jongeren met iets meer dan 90 procent.

Bij 20- tot en met 24-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 79 procent naar 13.764. Ook dat is het hoogste aantal voor die groep sinds half juli. Bij 25- tot en met 29-jarigen bedroeg de stijging 63 procent en bij 30- tot en met 34-jarigen 43 procent.

Ook bij mensen van middelbare leeftijd neemt het aantal positieve tests toe. Zo steeg het aantal gevallen onder vijftigers met bijna 60 procent. Het aantal coronagevallen onder kinderen daalt juist snel. In de afgelopen week zijn iets meer dan 6000 kinderen van onder de 10 positief getest, 33 procent minder dan een week eerder.