Aantal coronabesmettingen afgelopen week gestegen met 35 procent

Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel nog iets: 981 mensen werden zo ziek van het virus dat ze naar het ziekenhuis moesten. Dat was 14 procent minder dan een week eerder. Van deze mensen moesten er 164 naar de intensive care. Dat zijn de laagste opnamecijfers sinds eind oktober.

Tijdens de pandemie is keer op keer gebleken dat een stijging in de besmettingscijfers in de weken daarna kan leiden tot meer ziekenhuisopnames. De vraag is in hoeverre dat nu weer gaat gebeuren. ‘De komende tijd zal, met een snel oplopend aantal besmettingen door omikron, het aantal ziekenhuisopnames weer toe kunnen nemen. Ook als de omikronvariant bij een kleiner deel van de besmette mensen voor ernstige ziekte zorgt’, blikt het RIVM vooruit.

Over een mogelijk effect van de feestdagen laat het RIVM zich niet uit. Duidelijk is wel dat veel mensen rond kerst en Nieuwjaar bij elkaar op bezoek zijn geweest.