20 januari eerste zitting advocaat en neef Ridouan Taghi

De rechtbank in Amsterdam houdt op 20 januari een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen advocaat Youssef T. Hij werd op 8 oktober aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij op dat moment zijn neef Ridouan Taghi bezocht. Het bezoek was er een in een reeks van vele - T. trad op als een van de advocaten van Taghi, de hoofdverdachte van het geruchtmakende liquidatieproces Marengo.

Tijdens deze zogeheten pro-formazitting wordt onder meer gesproken over de stand van het onderzoek en over eventuele onderzoekswensen van de advocaten van T. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, laat de rechtbank dinsdag weten.

Volgens het Openbaar Ministerie is de advocaat maandenlang boodschapper geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld. Het OM verdenkt hem ervan dat hij tot de veronderstelde misdaadbende van Taghi behoort.

Uitbraakplannen

De neef heeft Taghi tientallen keren in de EBI bezocht en heeft talloze keren met hem gebeld. Taghi zou door die contacten zijn criminele activiteiten hebben kunnen voortzetten. Hij zou volgens justitie bezig zijn geweest met het beramen van uitbraakplannen. Het onderzoek naar zijn contacten buiten de gevangenismuren kwam in februari op gang. In de zomer kwam de neef als potentiële boodschapper in beeld.

De advocaat had sinds maart 2021 toegang tot zijn neef in gevangenis. Taghi zit sinds december 2019 vast in de EBI, de best beveiligde gevangenis van Nederland. Het liquidatieproces Marengo draait om een reeks onderwereldmoorden. Dat monsterproces gaat in maart verder.