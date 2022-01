Braziliaanse president Bolsonaro herstellende na darmobstructie

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro herstelt in een ziekenhuis van een darmobstructie. De verstopping in zijn darmen is opgelost en een operatie blijkt niet nodig, zo heeft zijn medisch team bekendgemaakt.

De president reageert goed op zijn behandeling, waar dinsdag een vloeibaar dieet aan is toegevoegd. Het is niet bekend wanneer hij naar huis mag. Bolsonaro had afgelopen zomer dezelfde darmklachten en hoefde ook toen niet onder het mes.

De gezondheidsproblemen van Bolsonaro zijn het gevolg van een steekincident in 2018. De politicus, toen nog presidentskandidaat, werd tijdens een campagnebijeenkomst in zijn buik gestoken. Hij raakte ernstig gewond en onderging vier grote operaties.

De president brak zondag zijn vakantie vroegtijdig af vanwege pijn in zijn buik. Hij werd in de nacht van zondag op maandag opgenomen in een privéziekenhuis in São Paulo.